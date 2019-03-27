كندا تعلن وصول بعثة مراقبة الإنتخابات الأوكرانية إلى كييف

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أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، وصول البعثة الكندية لمراقبة الآنتخابات فى أوكرانيا.

وقال بيان مشترك لوزيرة الخارجية كريستيا فريلاند، ووزيرة التنمية الدولية مريم منصف، إن بعثة مكونة من 110 مراقبين كنديين وصلت إلى أوكرانيا لمراقبة الآنتخابات الرئاسية الأوكرانية، والمقرر إجراؤها فى 31 مارس الجاري.

وأضاف البيان "سينضم مراقبو الآنتخابات فى كندا على المدى القصير إلى نظرائهم المراقبين على المدى الطويل بجانب لويد أكسورثى ، الذى عين مؤخرا رئيسا لمهمة مراقبة الآنتخابات الكندية فى أوكرانيا ، لبدء عملهم بمراقبة جميع جوانب الآنتخابات الرئاسية المقبلة فى أوكرانيا".

وتابع "خصصت كندا ما يصل إلى 24 مليون دولار لدعم المبادرات فى أوكرانيا التى تعمل على تعزيز الإصلاحات الآنتخابية، ومشاركة النساء والأقليات ، وحتى الحكم.. تشمل هذه المساعدة 11 مليون دولار لدعم بعثة مراقبة الآنتخابات الكندية وإعارة مراقبين كنديين إلى بعثة مراقبة الآنتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعأون فى أوروبا.. فى المجموع ، ستدعم كندا ما يصل إلى 500 مراقب على المدى القصير والطويل فى الآنتخابات الأوكرانية هذا العام".

يذكر أنه من المقرر أن تستضيف تورونتو المؤتمر الدولى الثالث لدعم الإصلاحات الاقتصادية والديموقراطية الواسعة فى أوكرانيا.