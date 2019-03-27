ورحبت وزارة الدفاع الفرنسية بقرار الحلف حيث خلف بذلك الجنرال الجديد رفيق سلاح سابق له وهو الجنرال الفرنسي دينيس ميرسير الذي بلغ سن التقاعد، وهو جنرال طيار مقاتل سابق فى سلاح الجو الفرنسي.



وتقوم إدارة النقل والتحركات في حلف شمال الأطلنطي بإدارة عمليات النقل الجوي ذات الطابع الاستراتيجي بالإضافة إلى ذلك فإن من مهام تلك الإدارة وضع التصورات الخاصة بتطوير منظومات التحرك والتحول في عمليات حلف شمال الأطلنطي على ضوء تحليل التهديدات العملياتية التي قد تواجه قوات الحلف وهي تباشر مهام عملها.



وكان الجنرال آندريه لانتا قد تولى رئاسة أركان القوات الجوية الفرنسية عام 2015، وهو من ضباط الحرب الجوية المخضرمين في الجيش الفرنسي حيث نفذ 146 طلعة هجومية في ست مسارح للعمليات خلال خدمته كضابط طيار وضرب فيها رقما قياسيا في ساعات الطيران بلغ 3300 ساعة معظمها كان على متن مقاتلات الميراج المتطورة، وكانت أجواء سوريا والعراق والصحراء الأفريقية حيث تنفذ القوات الفرنسية عملية (البركان) لمكافحة الإرهاب أبرز مسارح العمليات التى عمل فيها الجنرال الفرنسي.



ويعكف القائد الفرنسى الجديد لإدارة النقل والتحركات فى حلف شمال الأطلنطي على وضع رؤية استراتيجية مستقبلية متعددة الطبقات على صعيد التنفيذ المالي لتطوير نظم النقل والقتال الجوي للناتو وفق تصورات اعتمادات الموازنة للحلف فى الفترة من 2019 و حتى 2025.



وتعتبر إدارة النقل والتحركات إحدي الإدارات الرئيسية للقيادة العامة لحلف شمال الاطلنطي ولمهامها طابع استراتيجيي، ويقع مقرها في منطقة نورفولك بولاية فيرجينيا الأمريكية، ويعد الجنرال آندريه لانتا هو رابع جنرال فرنسي يتولي هذا المنصب منذ عام 2009 الذي عادت فيه العسكرية الفرنسية بقوة إلى حلف شمال الأطلنطى اسهاما وقيادة.



وكان الجنرال الفرنسي ستيفان جبرايال هو أول جنرال فرنسى يتولي هذا المنصب، تلاه في هذا المنصب الجنرال جين باول بالميروز لتحتكر بذلك فرنسا هذا المنصب وهو ما كان، بحسب مراقبين، أحد شروط باريس غير المعلنة لإعادة تفعيل دورها في قيادة حلف شمال الأطلنطي قبل 10 أعوام.