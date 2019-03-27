فيديو وصور .. طفلة تسقط فى "بالوعة" مفتوحة بمنطقة سكنية بالعمرانية

كتب خالد إبراهيم

واقعة جديدة تثبت الإهمال فى بعض المناطق والأحياء السكنية، حيث رصدت إحدى الكاميرات فى منطقة سكنية بحى العمرانية، واقعة سقوط طفلة فى "بالوعة".

الفيديو لاقى انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى وتحديدا "فيس بوك"، حيث أظهر الفيديو من خلال إحدى كاميرات المراقبة، طفلة صغيرة تسير مع زميلتها ودون أن تنتبه، داست بقدميها على " بالوعة " مفتوحة لتسقط على الفور، أمام أعين صديقتها، والتى حاولت الاستغاثة بأهل المنطقة والمارة، ليستجيب لها رجل قام برفع غطاء "بالوعة" وانتشل الطفل، بعد تجمع عدد كبير من سكان المنطقة والعاملين بها .



أحد الأشخاص يقوم برفع غطاء البالوعة



عقب سقوط البنت



لحظة سقوط الطفلة فى البالوعة

وأكدت بعض الصفحات التى قامت بنشر الفيديو، أن الطفلة تدعى "جنا"، وكانت فى طريقها إلى أحد الدروس الخصوصية، ولم تصب بسوء.