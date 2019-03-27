فيديو.. طلاب أولى ثانوى: بدأنا اختبار الجغرافيا على التابلت.. والمنصة تعمل دون عطل

كتب ــ محمود طه حسين

أكد طلاب بالصف الأول الثانوى بدء امتحان مادة الجغرافيا صباح اليوم على التابلت فى المدارس، مؤكدين أن المنصة تعمل حتى الآن دون عطل.

وقال الطالب على الشريف بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن زملاءه فى المدرسة يؤدون امتحان مادة الجغرافيا على التابلت ومن خلال التليفونات المحمولة، وأن المنصة تعمل دون عطل قائلا:" المنصة تعمل عشرة على عشرة".

وأوضح الطالب أن الجميع يؤدى الامتحان حتى الآن دون أى أعطال أو مشكلات والأمور تسير بشكل طبيعى.

فى السياق ذاته، شكا بعض الطلاب من صعوبة فى تحميل الامتحان أو الدخول عليه، حيث أكدت إحدى طالبات الصف الأول الثانوى أنها دخلت على الامتحان وقبل الانتهاء منه أغلقت الصفحة دون سبب ولا تستطيع الدخول مرة أخرى.

جدير بالذكر، أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام انطلقت الأحد الماضى وتستمر حتى 4 أبريل المقبل، ويؤدى الطلاب امتحاناتهم اليوم فى مادة الجغرافيا.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم متابعة أى مشكلات من خلال غرفة عمليات للتعامل معها فورا .



