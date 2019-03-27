video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 07:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو.. جهود أمنية لضبط الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية المتنوعة

الأربعاء، 27 مارس 2019 06:34 م
فيديو.. جهود أمنية لضبط الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية المتنوعة سلع تموينية ،ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريتى أمن "القاهرة، الغربية" بشن حملات تموينية مُكبرة، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

 وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لتحقيق تلك المستهدفات، وإنفاذ برنامج عمل الحكومة المرتكز فى أحد ثوابته على توفير مقومات بناء الإنسان المصرى، من خلال توفير السلع والمنتجات الاستهلاكية الضرورية، والتحقق من صلاحيتها للاستخدام الآدمى، ووصول الدعم لمستحقيه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل إعادة محاكمة مرسى بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لـ 7 أبريل

30 مارس.. نظر استئناف النيابة فى اتهام "دريم بارك" بالتهرب الضريبى

تموين

حملات تموينية

حوادث

الجرائم التمينيه

التموين




لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117

وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون

شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف

شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة