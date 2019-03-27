"فجر للغاز": الانتهاء من الدراسات الفنية لمشروع مد شبكات الغاز الطبيعى للعقبة الأردنية

مروة الغول

قال المهندس أحمد محمود، رئيس شركة فجر المصرية للغاز الطبيعى، أنها ساهمت في تأسيس الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز كشركة مصرية أردنية جديدة في أكتوبر 2018 للقيام بمهام تشغيل وصيانة خطوط وشبكات الغاز داخل الأردن بالشراكة مع شركة جاسكو وشركة فجر الأردنية.

وأضاف المهندس أحمد محمود، رئيس شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي، خلال اجتماع استعراض أهم نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء خلال عام 2018 والموقف التنفيذى لمشروعات إمداد الغاز الطبيعى داخل مصر والأردن، الانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع مد وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى إلى مدينة العقبة الأردنية لتزويد المنازل والمصانع والمنشآت التجارية والسيارات وجارى حاليا المضي قدما فى الإجراءات التمويلية اللازمة للمشروع، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية في مدينة معان الأردنية وربطها على الشبكة الأردنية، كما تم إنشاء مجمع إدارى على طريق الشحن الجوي- القسطل عمان ويمثل تجمع لشركات البترول المصرية ويعتبر مركز إنطلاق لزيادة أنشطة وتوسع تلك الشركات داخل الأردن خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لاجتماع الجمعية العامة لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعى لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2018 بحضور المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعى والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات .