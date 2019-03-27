غرفة السياحة بأسوان: نستعد لاستقبال رحلات الطيران المباشر من الصين

أسوان – عبد الله صلاح

قال خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، أن مدينة أسوان تستعد لاستئناف رحلات الطيران المباشر من الصين إلى مطار أسوان، التى تحمل على متنها أفواج من السياحة الصينية التى تزور المدن المصرية المختلفة ومنها أسوان والأقصر.

وأضاف خيرى على، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان، عقدوا اجتماعاً موسعاً مع ممثلى شركات صينية ترحب بعودة السياحة المباشرة من الصين إلى أسوان ومنها إلى مختلف المدن المصرية، وحضر الاجتماع 3 شخصيات من الصين للحديث عن هذا الشأن، والإعلان عن تفاصيل وموعد عودة هذه الرحلات قريباً.

وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة، بأن مطار أسوان الدولى كان يستقبل رحلات طيران مباشرة من مختلف المدن الصينية، بواقع رحلة أو اثنان أسبوعياً على متن هذه الرحلات 300 سائح كل أسبوع، يصلون إلى أسوان للاستمتاع بالمناظر الطبيعية ويتجولون بالمواقع السياحية بها، ثم ينطلقون إلى باقى المدن المصرية لاستكمال رحلتهم السياحية.