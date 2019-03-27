غدا على صفحات "اليوم السابع".. "مميش" يكشف كواليس حفر قناة السويس الجديدة

كتبت: هبة حسام - تصوير: حسين طلال

الكثير من الناس لا يعرف الأسباب الحقيقية التى دفعت الدولة لحفر قناة السويس الجديدة، وحجم الآثار الإيجابية التى انعكست على الاقتصاد القومى المصرى بعد تنفيذها، وكذلك المنطقة الاقتصادية التى أنشئت بالتزامن معها، لتعزيز ثقافة القيمة المضافة، والسير على نهج العالم فى مجال اللوجيستيات والنقل البحرى.

تفاصيل كثيرة ينشرها "اليوم السابع" على صفحاته الورقية غداً الخميس، خلال حواره مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، والذى يكشف فيه كواليس حفر القناة الجديدة، وكيف وثقها تاريخياً للأجيال القادمة؟، ولماذا أنشئت المنطقة الاقتصادية بالتزامن مع حفر القناة الجديدة؟ وحجم الإنجاز بها حالياً.

أرقاما ومعلومات هامة، يكشفها الفريق مميش لـ"اليوم السابع" حول التوقعات المستقبلية للمنطقة الاقتصادية التى تعد قلب التجارة العالمية، وكيف سينتهى الإرهاب منها؟، بالإضافة لكشفه كيف أصبحت سيناء فى قلب الدولة؟.