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الأربعاء، 27 مارس 2019 01:20 م
خالد صلاح
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غدا على صفحات "اليوم السابع".. "مميش" يكشف كواليس حفر قناة السويس الجديدة

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:20 م
غدا على صفحات "اليوم السابع".. "مميش" يكشف كواليس حفر قناة السويس الجديدة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع
كتبت: هبة حسام - تصوير: حسين طلال
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الكثير من الناس لا يعرف الأسباب الحقيقية التى دفعت الدولة لحفر قناة السويس الجديدة، وحجم الآثار الإيجابية التى انعكست على الاقتصاد القومى المصرى بعد تنفيذها، وكذلك المنطقة الاقتصادية التى أنشئت بالتزامن معها، لتعزيز ثقافة القيمة المضافة، والسير على نهج العالم فى مجال اللوجيستيات والنقل البحرى.

مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس (1)

تفاصيل كثيرة ينشرها "اليوم السابع" على صفحاته الورقية غداً الخميس، خلال حواره مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، والذى يكشف فيه كواليس حفر القناة الجديدة، وكيف وثقها تاريخياً للأجيال القادمة؟، ولماذا أنشئت المنطقة الاقتصادية بالتزامن مع حفر القناة الجديدة؟ وحجم الإنجاز بها حالياً.
 
مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس (5)
 
أرقاما ومعلومات هامة، يكشفها الفريق مميش لـ"اليوم السابع" حول التوقعات المستقبلية للمنطقة الاقتصادية التى تعد قلب التجارة العالمية، وكيف سينتهى الإرهاب منها؟، بالإضافة لكشفه كيف أصبحت سيناء فى قلب الدولة؟.

اقرأ التفاصيل غداً...

 

مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس (2)
 
مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس (3)
 
مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس (4)

 


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