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عبور 47 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 4 ملايين طن

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:41 ص
عبور 47 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 4 ملايين طن قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، عبور 47 سفينة، بحمولة 4  ملايين طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 23 سفينة بحمولة 1.4 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات  "Yn woneerlind" التى ترفع علم سنغافورة، بحمولة 159 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 2.6 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "Ever jmfkeb" التى ترفع علم سنغافورة، بحمولة 222 ألف طن.


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