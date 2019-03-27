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طلاب أولى ثانوى ينهون امتحان الجغرافيا إلكترونيا فى 12 دقيقة

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:03 ص
طلاب أولى ثانوى ينهون امتحان الجغرافيا إلكترونيا فى 12 دقيقة امتحان الجغرافيا إلكترونيا
كتب محمود طه حسين
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انتهى بعض طلاب الصف الأول الثانوى العام من أداء امتحان الجغرافيا إلكترونيا على منصة الامتحان فى وقت قصير للغاية، حيث انتهى البعض من الاختبار والإجابة عن جميع الأجزاء فى 12 دقيقة فقط وهو وقت قياسى بالنسبة لموعد الامتحان حيث أن الوزارة مخصص له ساعة ونصف طبقا لجدول الامتحان.
 
 
وأكد الطلاب سهولة الامتحان واعتماد الأسئلة فى جزئيات منها على الفهم، إضافة إلى أن الجزئيات واضحة ومفهومة، موضحين أن النظام الإلكترونى سهل كثير من الإجراءات خاصة أن الطالب فقط يجيب عن الأسئلة دون نقلها فى كراسة إجابة أو خلافة وفق النظام القديم.
 
 
وأشاد الطلاب بسهولة المنظومة الإلكترونية والتعامل مع الامتحان الرقمى على التابلت ، موضحين أن المشكلة فقط فى سرعة الانترنت والشبكات مطالبين بتوفير وأى فاى وجهاز روتر فى المدارس حتى يستطيعوا الاستغناء عن الشريحة نظرا لضعف سرعة الإنترنت بها.
 
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام انطلقت الأحد الماضى وتستمر حتى 4 أبريل المقبل ويؤدى الطلاب امتحاناتهم اليوم فى مادة الجغرافيا.
 
 
من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يتم متابعة اى مشكلات من خلال غرفة عمليات للتعامل معها فورا .

 

امتحان الجغرافيا إلكترونيا (1)
امتحان الجغرافيا إلكترونيا (1)

 

امتحان الجغرافيا إلكترونيا (2)
امتحان الجغرافيا إلكترونيا (2)

 

 

امتحان الجغرافيا إلكترونيا (3)
امتحان الجغرافيا إلكترونيا (3)

 

 

امتحان الجغرافيا إلكترونيا (4)
امتحان الجغرافيا إلكترونيا (4)

 


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