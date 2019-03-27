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الأربعاء، 27 مارس 2019 06:50 ص
خالد صلاح
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طقس غائم على معظم أنحاء السعودية وسط رياح نشطة مثيرة للأتربة

الأربعاء، 27 مارس 2019 06:04 ص
طقس غائم على معظم أنحاء السعودية وسط رياح نشطة مثيرة للأتربة طقس
وكالات الأنباء
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء سماًء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف ،الحدود الشمالية ،الرياض ،الشرقية ،نجران ، جازان، عسير، الباحة).


و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.


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