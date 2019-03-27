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الأربعاء، 27 مارس 2019 09:18 م
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ضم محمد سلطان لعضوية لجنة مراجعة "المصرية للاتصالات" بدلا من عمرو الجناينى

الأربعاء، 27 مارس 2019 07:42 م
ضم محمد سلطان لعضوية لجنة مراجعة "المصرية للاتصالات" بدلا من عمرو الجناينى عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن تغييرات بأعضاء لجنة المراجعة، بضم محمد سعيد محمد سلطان لعضوية اللجنة بدلا من عمرو يوسف حسن الجناينى، ليصبح أعضاء اللجنة كلا من محمد كمال الدين بركات رئيساً، اللواء طارق محمد عبد الله الطاهر ومحمد سعيد أعضاء.
 
واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تشكيل مجلس إداراتها الجديد لدورة قادمة، وذلك بعد تعيين الحكومة المصرية-المساهم الرئيسى بنسبة ملكية 80% تعيين السبعة أعضاء الممثلين لها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ذلك وافقت الجمعية العامة على تعيين ممثل العاملين بالشركة والمرشح من قبل النقابة العامة.
 
كما وافقت الجمعية العامة على تعيين 3 أعضاء مستقلين بناءً على منقترح مجلس إدارة الشركة، حيث انضم عضوان جديدان ضمن المستقلين، واجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم وأعلن عن تعيين الدكتور ماجد عثمان كرئيس لمجلس إدارة الشركة لدورة ثانية، وتعيين المهندس عادل حامد عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة.
 
ويضم التشكيل الحالى لمجلس الإدارة: الدكتور ماجد إبراهيم عثمان، المهندس عادل حامد جاد الله، اللواء طارق عبد الله الظاهر، المهندس محمد حسن شمروخ، الدكتور حسين يسرى جمال الدين، محمد كمال الدين بركات، المهندس حسام عبد اللاه الجمل ممثلين عن الحكومة، إبراهيم توفيق هيكل ممثل لنقابة العاملين، أحمد جمال أبو على، لبنى محمد هلال، محمد سعيد سلطان مستقلين.
 
 

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