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"ضمان الجودة" تفتتح أول فرع لها بجنوب الصعيد داخل جامعة أسوان

الأربعاء، 27 مارس 2019 01:08 م
"ضمان الجودة" تفتتح أول فرع لها بجنوب الصعيد داخل جامعة أسوان رئيس جامعة أسوان و رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
أسوان – عبد الله صلاح
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وقع الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، والدكتورة يوهانسين عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم برتوكول تعاون لافتتاح أول فرع للهيئة علي مستوي جنوب الصعيد، وذلك بمقر الجامعة في مدينة أسوان الجديدة.
 
وأكد الدكتور أحمد غلاب، في بيان له، أن الفرع الجديد للهيئة سوف يخدم مرحلة التعليم قبل الجامعي والتي تشمل المدارس والمعاهد الازهرية المختلفة ، ويعتبر افتتاحه انجازا كبيرا لجامعة أسوان لأنه يخدم العملية التعليمية في جنوب الصعيد بأكمله وليس في محافظة أسوان فقط.
 
وأوضح رئيس جامعة أسوان، بأن هذا الفرع يعد هو السابع من فروع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم علي مستوي الجمهورية، كما أنه هو الفرع الثاني علي مستوي الصعيد بعد فرع الهيئة في أسيوط ، لذا فأن فرع جامعة أسوان سوف يخفف مشقة السفر بالنسبة للمعلمين في أسوان والمحافظات القريبة، مشيرا إلي أن افتتاح فرع الهيئة في مقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة سوف يكون له مردود ايجابي علي تنمية هذه المدينة الواعدة وسوف يحدث نقلة نوعية كبيرة ويخدم المجتمع المحلي.
 
ومن جانبها، أكدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم علي حرص الهيئة علي افتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات خاصة صعيد مصر وذلك من أجل الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقاً لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلاءم مع المعايير القياسية والدولية.
 
وأوضحت بأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تعد إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع و تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودتها  مما يؤدي الي كسب ثقة المجتمع فيها وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.
 
 
 

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