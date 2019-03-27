ضبط 4053 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4053 هاربا من أحكام، منهم 2245 حكم غرامات، و1045 حكم جنح و1682 حكم جزئي و145 حكم مستأنف، و30 حكم مخالفات، وضبط 8 هاربين من أحكام جناية وتحصيل 133073 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.