ضبط تاجر عملة بحوزته عملات أجنبية مختلفة فى الجيزة

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص بالجيزة، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، قيام أحد الأشخاص مقيم بالبدرشين - بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذا من دائرة قسم شرطة الأهرام - مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (2260 دولار أمريكى - 5000 روبية إندونيسية –1000 دينار عراقى– 500 يوان صينى – 810 يورو – 50 دينار أردنى – 20 دينار مغربى – 10 فرنك سويسرى – 10 درهم إماراتى- 38000 ألف جنيهمصرى)، وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات والضبط، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.