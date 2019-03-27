صور.. وكيل تعليم الوادى الجديد يشهد تسليم 73 معلمًا عملهم بنظام التعاقد المؤقت

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوي، اليوم الأربعاء، عن تسليم 73 معلما ومعلمة بنظام التعاقد المؤقت، العمل في المحافظة.

أكد التداوي، أن المديرية سلمت العمل لـ73 معلم ومعلمة العمل في 9 تخصصات بواقع 50 معلما ومعلمة في الفرافرة، 8 في باريس، 10 في بلاط، 2 في الداخلة، 3 في الخارجة.

أوضح التداوي، أن التخصصات التي جرت التعاقد عليها هي( رياض أطفال، بواقع 38 معلم، 6 رياضيات، 1 حاسب آلي، 6 علوم، 7 لغة انجليزية، 2 دراسات، 8 لغة عربية، 4 تعليم صناعي، 1 صحة حيوان)، وبدأت المديرية فعاليات تدريب المعلمين المؤقتين الجدد، ولمدة يومين ابتداءً من اليوم.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، 7 فبراير 2019، حاجتها لشغل وظائف بالتعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت، حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 / 2019 م.