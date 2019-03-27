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صور.. مرور الوادى الجديد يبدأ تفعيل الملصق الإلكترونى على مستوى المحافظة

الأربعاء، 27 مارس 2019 06:26 م
صور.. مرور الوادى الجديد يبدأ تفعيل الملصق الإلكترونى على مستوى المحافظة تركيب الملصق الالكترونى
كتب فريق المحافظات
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أعلن العميد طارق محمد ألهم، مدير إدارة المرور بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن بدء تفعيل الملصق الإلكترونى بوحدات المرور على مستوى مراكز المحافظة

أكد طارق، أن إدارة المرور بالمحافظة بدأت فعليا تركيب الملصق بالمركبات، بواقع خمسين جنيها عن كل سنة ترخيص للمركبة نفسها، حيث أن تطبيق قرار الملصق الإلكترونى على وحدات التراخيص يعد ضمن مواد قانون المرور الجديد، الذى سيساهم فى إبعاد العنصر البشرى فى التقاط المخالفات المرورية، لأن الملصق الإلكترونى يضبط المخالفات ويسهل سرعة ضبط المخالفين، وسرعة الوصول إلى السيارات المسروقة، عقب إشارة تلتقطها أجهزة الـ "بى دى ايه" وتصل منها إلى غرفة العمليات ليتم التعامل مع المخالفين فى أقرب كمين على الطريق.

وأضاف، أن سيارات النقل الجماعى للركاب لن يجرى ترخصيها بعد مرور 20 عامًا على صناعتها لعدة أسباب؛ منها انتهاء العمر الافتراضى نتيجة ساعات التشغيل الطويلة وتدهور معاملات الأمان، وهو ما يتسبب فى نسبة من المصادمات وزيادة تلويثها للبيئة وتأثيرها على الصحة العامة وزيادة استهلاك الوقود وكثرة الأعطال، وتأثيرها على الحركة المرورية، وهو ما يعنى ضرورة تحديث السيارات للنقل الجماعى.

كانت وزارة الداخلية، وإدارة الشرطة المتخصصة بدأت تطبيق نظام الملصق الإلكترونى، فى 4 فبراير 2019 لضمان السيطرة الأمنية والمرورية وضبط الإيقاع المرورى بالشوارع

كانت وزارة الداخلية تعاقدت مع إحدى الشركات، لتوريد الملصقات الإلكترونية، حيث تم تدريب الضباط خلال الفترة الماضية على التعامل مع الملصق الالكترونى، وجرى التطبيق على الوحدات المرورية، ومن يفقدها يتوجه للوحدة لاستخراج ملصق آخر وتم تجهيز غرف عمليات لتلقى تلك المخالفات، والمساعدة فى ضبط الشارع المصرى وحركة السيارات على الطرق.

 

 

 
 
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