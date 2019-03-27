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صور محافظ جنوب سيناء يزور معرض مؤتمر الطاقة المتجددة بشرم الشيخ

الأربعاء، 27 مارس 2019 07:21 م
صور محافظ جنوب سيناء يزور معرض مؤتمر الطاقة المتجددة بشرم الشيخ محافظ جنوب سيناء والمشاركين في المؤتمر
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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استقبل الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حيث تفقد المحافظ المعرض المقام على هامش مؤتمر الطاقة المتجددة واستدامة المياه الذي تنظمه جامعة طنطا في الفترة من 26 الي 29 مارس الجاري بمدينة شرم الشيخ. 
 
اشاد المحافظ بالمنتجات المعروضة التي توفر الطاقة واشار الى ضرورة الاستفادة بأجهزة تنقية المياه وألواح الطاقة الشمسية في مدينة شرم الشيخ، بعد ذلك قام اللواء خالد فودة بزيارة قاعات الجلسات العلمية للمؤتمر والتي يحاضر بها نخبة من كبار علماء الطاقة حول العالم وحرص المحافظ على الترحيب بالعلماء والخبراء الدوليين المشاركين في المؤتمر من 14 دولة اجنبية وعربية.
 
في ختام جولته بالمؤتمر التقى المحافظ في القاعة الرئيسية بعلماء الطاقة الاجانب والقى كلمة عبر فيها عن سعادته باختيار جامعة طنطا لمدينة شرم الشيخ مدينة السلام لعقد هذا المؤتمر العلمي الرائد، موضحاً أن شرم الشيخ تتمتع بالطبيعة الخلابة الساحرة والامن والامان الكامن في ربوعها والذي يشعر به السائح وكان ذلك سبب في عودة السياحة بشرم الشيخ الى سابق عهدها، مشيراً إلى أن اوكرانيا تأتي في المرتبة الأولى في عدد السياح بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى تأكيد رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس مجلس وزراء النمسا ان مدينة شرم الشيخ أجمل مدينة في العالم بدليل ان جميع المؤتمرات العالمية تقام بها.
 
وأشاد المحافظ بعقد المؤتمرات الدولية الكبرى في شرم الشيخ وأثره على تنشيط السياحة بها بما ينعكس أثره الايجابي على الاقتصاد.
واعلن اللواء خالد فودة عن ترحيبه باستضافة اي مؤتمرات علمية لجامعة طنطا في مدينة شرم الشيخ، وفي نهاية اللقاء قام محافظ جنوب سيناء بتكريم رئيس جامعة طنطا واهدائه درع محافظة جنوب سيناء. 
 
ومن جانبه اعرب الدكتور مجدي سبع عن سعادته بزيارة اللواء خالد فودة للمؤتمر ودعا الى الاستفادة من احدث الابحاث العلمية التي تم مناقشتها في المؤتمر بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام لتوفير الطاقة المتجددة واستدامة المياه. 
 
واكد الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر ان اختيار مدينة السلام لعقد مؤتمر الجامعة الدولي للطاقة المتجددة واستدامة المياه بمثابة توجيه رسالة سلام للعالم فضلاً عن تحقيق اهداف المؤتمر العلمية في مناقشة احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجالات الطاقة واستدامة المياه واتاحة الفرصة للوفود الاجنبية المشاركين في المؤتمر من زيارة مدينة السلام اجمل مدن العالم واثر ذلك على تنشيط السياحة.
 
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