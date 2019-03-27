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صور.. كثافات مرورية بسبب حريق سيارة بمحور العروبة اتجاه نفق المرغنى

الأربعاء، 27 مارس 2019 04:01 م
صور.. كثافات مرورية بسبب حريق سيارة بمحور العروبة اتجاه نفق المرغنى حريق سيارة
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية، بسبب اشتعال سيارة بالكامل بمحور العروبة، مما أدى إلى تباطؤ حركة المرور أمام القادم من كوبرى الطيران اتجاه نفق المرغنى وتأثيره على الحركه المروية في الاتجاهين وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
 
وتلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات إدارة مرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور العروبة بحريق فى سيارة نتج عنه ظهور كثافات، وأخطر اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، وأمر بانتقال الخدمات والتنسيق مع الحماية المدنية لإخماد الحريق.
 
 
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