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صور.. "طلائع الشباب والرياضة" ينظمون مسيرة بالمراكب النيلية فى أسوان

الأربعاء، 27 مارس 2019 07:59 م
صور.. "طلائع الشباب والرياضة" ينظمون مسيرة بالمراكب النيلية فى أسوان
أسوان – عبد الله صلاح
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واصلت فوج "برلمان طلائع مصر" والذى تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، فاعلياته لليوم الثانى على التوالى بمحافظة أسوان، من خلال تنظيم مسيرة بالمراكب النيلية بمدينة أسوان، رافعين أعلام مصر ولافتات ترحيب بالسائحين الأجانب.

كما شملت فاعليات اليوم الثانى، زيارة الحديقة النباتية والقرى النوبية ومتحف النوبة ثم جولة حرة بالسوق السياحى لمدينة أسوان.

ويشارك فى فوج "برلمان طلائع مصر"، 250 طليع وطليعة من النشء يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، ضمن مهرجان التنشئة الوطنية بعنوان "تراثنا تاريخنا ومصر سلام وأمان" والمقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس الجارى بمحافظتى الأقصر وأسوان.

يذكر أن الفعاليات بدأت السبت الماضى فى محافظة الأقصر، واستهلت بمسيرة لدعم السياحة بمدينة الأقصر، انطلقت من أمام قاعة المؤتمرات حتى معبد الكرنك، وصاحبها إجراء معايشة تاريخية داخل المناطق الأثرية بمعبدى الأقصر والكرنك، مع زيارة للبر الغربى لمعابد حتشبسوت وهابو وجزيرة الموز وجدارية بمركز شباب طود، ثم زيارة لمستشفى شفاء الأورمان.

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