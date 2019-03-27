صور.. ضبط عصابة دولية لتجارة المخدرات بحوزتهم أقراص مخدرة

واصلت الأجهزة الأمنية الضربات الأمنية الناجحة فى مجال مكافحة تجارة المواد والعقاقير المخدرة، حيث تمكنت من ضبط 5 أشخاص بينهم إثنين يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى جلب وتهريب والاتجار بالأدوية والعقاقير المخدرة من إحدى الدول المجاورة.

جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية الهادفة إلى المكافحة الفاعلة لمجابهة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، والتى تستهدف فى أحد محاورها إحباط محاولات جلب وتهريب والاتجار بالأدوية المخدرة والمهربة من الخارج بدون تصريح تحقيقاً للردع العام.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تشكيلاًعصابياً ضم (5 أشخاص بينهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية) ، تمكنوا من تهريب شحنات كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمدرجة بجداول المخدرات ، وكذا الأدوية المهربة بدون تصريح من إحدى الدول الأفريقية المجاورة ، وترويجها على عملائهم بداخل البلاد ، وتم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، أمكن ضبطهم حال تواجد الأول والثانى بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وضبط الثالث حال تواجده أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ، وضبط الرابع والخامس حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة العمرانية، وأسفر التفتيش عن ضبط الأدوية المدرجة على جداول المخدرات .. تم ضبط (4919) أمبول وقرص " عقاقير متنوعة" .

وتم ضبط (10,356) أمبول وقرص وعبوة وزجاجة "عقاقير متنوعة" وضبط كمية كبيرة من المنشطات "غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المنشأ".

كما تم ضبط مبالغ مالية قدرها "83,170 – "ثلاثة وثمانون ألف ومائة وسبعون جنيه"، عدد (8) هواتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا جميعاً بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم لجلب وتهريب العقاقير المضبوطة عبر أحد المنافذ البرية بالدولة الأفريقية المشار إليها مروراً بأحد المنافذ المصرية ، لترويجها على عملائهم بداخل البلاد ، وأضافوا باستخدامهم بعض العقاقير المضبوطة فى تصنيع مخدر الأستروكس ، والمبالغ النقدية من متحصلات الاتجار، واستخدامهم للهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.