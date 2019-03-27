صور.. رئيس شركة المترو والعضو المنتدب يتفقدان ورش صيانة قطارات الخط الأول

كتب رضا حبيشى

تفقد المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بحملة تفقدية داخل ورش صيانة قطارات الخط الأول بطره البلد.

حيث تم المرور على جميع أقسام الورش للتأكد من انتظام العاملين وكذلك سلامة المعدات وتوافر قطع الغيار وإجراء الصيانات اللازمة للقطارات فى أوقاتها الطبيعية.

كما تم تفقدوا ورش الصيانة بنوعيها ورشة العمرة الجسيمة وورشة العمرة الخفيفة وكذلك أماكن فحص واختبار القطارات قبل وبعد أعمال الصيانة لجميع أنواع القطارات بالخط الأول ( الفرنسية – اليابانية – الكورية المكيفة )

وشملت الحملة أيضا المرور على محطتي السيدة زينب وطره البلد بالخط الأول.

وشدد الفضالى وصبره خلال الجولة على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين مؤكدين على أن الاهتمام بالعنصر البشرى ينعكس ايجابيا على تقدم المنظومة وضرورة توافر قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة وعدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له وان يتم العمل بجودة عالية تنعكس ايجابياً على حسن الأداء وسلامة التشغيل لضمان سلامة الرحلة ووصول الراكب بمنتهى الراحة والأمان .

يأتي هذا ضمن خطة التطوير التي وضعتها وزارة النقل بتواجد القيادات بشكل مفاجئ ومكثف داخل مرفق مترو الأنفاق.

ومن جانبه أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى للشركة أن هناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الأرقام المخصصة لخدمة الواتس آب ( 01221116048 - 01021778887 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

شارك بالجولة المهندس سيد الحسينى، مساعد رئيس الشركة للخط الأول والمهندس سيد الشماخ مساعد رئيس الشركة للهندسة المدنية وهندسة السكة والمهندس محمود صلاح، مدير عام الوحدات المتحركة بالخط الأول وعدد من مهندسى وموظفى التشغيل بالخط الأول.