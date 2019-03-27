قال وزير الأشغال الفلسطيني مفيد الحساينة، إن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، أسفر عن هدم 30 وحدة سكنية كليًا، وتعرض 500 أخرى لأضرار جزئية.
وأوضح الحساينة - في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء - أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية شرعت منذ ساعات الصباح بحصر أضرار العدوان وقامت آليات ومعدات الوزارة بفتح الطرقات المغلقة بفعل الركام.
وشدد على أن الوزارة تبذل كل الجهود الممكنة وبالتواصل والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية بهدف إزالة آثار العدوان والتخفيف من معاناة المواطنين واستكمال مشاريع إعادة الإعمار.
وحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن عشرات المواطنين اضطروا لإخلاء منازلهم وسط أجواء البرد والليل والخوف، وفعليًا باتت 13 عائلة قوامها 70 فردًا، منهم 44 طفلاً و14 امرأة، بلا مأوى.
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