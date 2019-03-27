أ ش أ - تصوير رويترز

قال وزير الأشغال الفلسطيني مفيد الحساينة، إن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، أسفر عن هدم 30 وحدة سكنية كليًا، وتعرض 500 أخرى لأضرار جزئية.

وأوضح الحساينة - في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء - أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية شرعت منذ ساعات الصباح بحصر أضرار العدوان وقامت آليات ومعدات الوزارة بفتح الطرقات المغلقة بفعل الركام.