صور.. حريق هائل يلتهم متحف مكتبة مخطوطات كاربليس بسانت لويس فى أمريكا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شب حريق هائل، اليوم الأربعاء بمتحف مكتبة مخطوطات كاربليس بمدينة سانت لويس بولاية ميزورى الأمريكية.

ودفعت السلطات بالعشرات من عربات الإطفاء لمكافحة النيران.

وتحتوى مكتبة مخطوطات كاربليس على أكبر مجموعة خاصة من المخطوطات والوثائق الأصلية في العالم ، وتأسست المكتبة فى عام 1983 على يد ديفيد ومارشا كاربليس ، بهدف تحفيز الاهتمام بالتعلم ، وخاصة في الأطفال.



مكتبة مخطوطات كاربليس



مكتبة مخطوطات كاربليس



مكتبة مخطوطات كاربليس



مكتبة مخطوطات كاربليس



مكتبة مخطوطات كاربليس



مكتبة مخطوطات كاربليس



مكتبة مخطوطات كاربليس



جانب من الحريق