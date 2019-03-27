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صور.. حريق هائل يلتهم متحف مكتبة مخطوطات كاربليس بسانت لويس فى أمريكا

الأربعاء، 27 مارس 2019 05:12 ص
صور.. حريق هائل يلتهم متحف مكتبة مخطوطات كاربليس بسانت لويس فى أمريكا جانب من الحريق
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شب حريق هائل، اليوم الأربعاء بمتحف مكتبة مخطوطات كاربليس بمدينة سانت لويس بولاية ميزورى الأمريكية.

ودفعت السلطات بالعشرات من عربات الإطفاء لمكافحة النيران.

وتحتوى مكتبة مخطوطات كاربليس على أكبر مجموعة خاصة من المخطوطات والوثائق الأصلية في العالم ، وتأسست المكتبة فى عام 1983 على يد ديفيد ومارشا كاربليس ، بهدف تحفيز الاهتمام بالتعلم ، وخاصة في الأطفال.

مكتبة مخطوطات كاربليس (1)
مكتبة مخطوطات كاربليس 

 

مكتبة مخطوطات كاربليس (2)
مكتبة مخطوطات كاربليس 

 

مكتبة مخطوطات كاربليس (3)
مكتبة مخطوطات كاربليس 

 

مكتبة مخطوطات كاربليس (4)
مكتبة مخطوطات كاربليس 

 

مكتبة مخطوطات كاربليس (5)
مكتبة مخطوطات كاربليس 

 

مكتبة مخطوطات كاربليس (6)
مكتبة مخطوطات كاربليس 

 

مكتبة مخطوطات كاربليس (7)
مكتبة مخطوطات كاربليس 

 

جانب من الحريق (1)
جانب من الحريق 

 

جانب من الحريق (2)
جانب من الحريق 

 


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