video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. تشيع جثمان معاون مباحث بلبيس فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:55 م
صور .. تشيع جثمان معاون مباحث بلبيس فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة تشيع جثمان معاون مباحث بلبيس
الشرقية فتحية الديب
إضافة تعليق
شيع الآلاف من الأهالي بقرية خلوة أبو مسلم بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان النقيب "أحمد صلاح المسلمي" معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، شاركت فيها قيادات مديرية أمن الشرقية، والأجهزة الأمنية بمركزى شرطة بلبيس وأبوحماد.
 
وحضر جثمان الشهيد ملفوف بالعلم المصري فوق سيارة الحماية المدنية، وتم تأدية صلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير بالقرية، حضر الجنازة العشرات من أصدقاء الشهيد من ضباط الشرطة، ومئات السيدات بالقرية، وإنهمر الجميع في البكاء الشديد حزنا علي الشهيد.
 
وأكد أصدقاؤه المقربون أنه كان حافظا للقرأن الكريم، وحريص علي تأدية الصلاة في مواعدها، وأنه من محبي أعمال الخير بقريته ولم يتهاون عن تقديم المساعدة لكل من يلجأ إليه، كما أنه غير متزوج.
 
والشهيد كان الابن الأكبر لأسرته، ولديه 3 أشقاء بنتين وطالب بالثانوية، وتوفي والده وهو في سن صغير، وقضي أكثر من 5 سنوات من خدمته الشرطية بمحافظة الأقصر، وطالب بالعودة للشرقية لكي يكون بجوار والدته لرعايتها هي وأشقاءه.
 
وكان النقيب "أحمد صلاح أمين  المسلمي" 26 سنة، قد لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل مستشفي بلبيس العام، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، أثناء ملاحقته لعنصر إجرامي يقوم بإرتكاب أعمال السرقات فقام بقتله، وإصابة خفيرين من قوة خفراء قرية عليم التابعة لدائرة مركز أبوحماد.
 
وتلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث بلبيس، ضبط أحد العناصر الإجرامية المعروف عنه نشاط السرقات، بقرية بني عليم دائرة المركز، قام بالتعدى عليه بسكين أحدث إصابته بطعنتين نافذتين بالصدر والساق، ولفظ علي أثرهما أنفاسه الأخيرة، فيما أصاب خفيرين من قوة خفراء القرية، وتم ضبط المتهم، وصرحت النيابة العامة بالدفن.
 
جانب-من-الجنازة--(1)
 
جانب-من-الجنازة--(2)
 
جانب-من-الجنازة--(3)
 
جانب-من-الجنازة--(4)
 
جانب-من-الجنازة--(5)
 
جانب-من-الجنازة--(6)
 
جانب-من-الجنازة--(7)
 
جانب-من-الجنازة--(8)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول جثمان معاون مباحث بلبيس لقريته بأبو حماد لتأدية صلاة الجنازة عليه

أمن الشرقية يضبط المتهم بقتل معاون مباحث بلبيس وإصابة خفيرين

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

معاون مباحث بلبيس

النقيب احمد المسلمي

استشهاد




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة