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صور..اشتباكات مع الاحتلال والفلسطينيين يضرمون النار فى سيارات الشرطة الإسرائيلية

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:46 م
صور..اشتباكات مع الاحتلال والفلسطينيين يضرمون النار فى سيارات الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيون يضرمون النار فى سيارات الشرطة
كتب محمود رضا الزاملى – تصوير رويترز
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اندلعت اشتباكات عنيفة بين شبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية، التى استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكاتها العنيفة، واعتدائها على الفلسطينيين فى الضفة الغربية .

وأبرزت وكالة "رويترز" صورا، توضح عنف قوات الاحتلال واستخدامها الاسلحة القاتلة ضد المحتجين الفلسطينيين، وأصيب اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، بينهم إصابة فى الرأس، كما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز، بينهم مصور وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا "، وذلك خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة سلمية نصرة للأسرى - الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، والتى نظمتها الحركة الطلابية بجامعة "بيرزيت"، احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال لحرم الجامعة واعتقال ثلاثة من الطلاب - حيث انطلقت من أمام جامعة "بيرزيت، وصولا إلى المدخل الشمالى لمدينة "البيرة " بمحافظة رام الله.

وهاجمت قوات الاحتلال المشاركين فى المسيرة، حيث أطلقت باتجاههم وابلا من الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع .

وشهدت المنطقة المحيطة تواجدا مكثفا لجنود الاحتلال الذين تخفوا بين الأشجار فى محاولة لاعتقال الشبان، وكانت الحركة الطلابية فى جامعة "بيرزيت" قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مجلس الطلبة، رفعوا خلالها العلم الفلسطينى، ورددوا الهتافات والشعارات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق الأسرى.

اشتباكات مع قوات الاحتلال (1)
اشتباكات مع قوات الاحتلال 

 

اشتباكات مع قوات الاحتلال (2)
اشتباكات مع قوات الاحتلال 

 

اشتباكات مع قوات الاحتلال (3)
اشتباكات مع قوات الاحتلال  

 

اشتباكات مع قوات الاحتلال (4)
اشتباكات مع قوات الاحتلال  

 

اشتباكات مع قوات الاحتلال (5)
اشتباكات مع قوات الاحتلال  

 

اشتباكات مع قوات الاحتلال (6)
اشتباكات مع قوات الاحتلال 

 

اشتباكات مع قوات الاحتلال (7)
اشتباكات مع قوات الاحتلال  

 

اشتباكات مع قوات الاحتلال (8)
اشتباكات مع قوات الاحتلال  

 

اشتباكات مع قوات الاحتلال (9)
اشتباكات مع قوات الاحتلال 

 

اشتباكات مع قوات الاحتلال (10)
اشتباكات مع قوات الاحتلال  

 

اشتباكات مع قوات الاحتلال (11)
اشتباكات مع قوات الاحتلال 

 

اشتباكات مع قوات الاحتلال (12)
اشتباكات مع قوات الاحتلال  

 

 

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