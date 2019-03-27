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صحيفة: انتقادات لعدم وجود كاميرات مراقبة داخل مترو لندن بعد التحرش بفتاة

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:34 م
صحيفة: انتقادات لعدم وجود كاميرات مراقبة داخل مترو لندن بعد التحرش بفتاة مترو لندن - صورة أرشيفية
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن امرأة تعرضت لاعتداء جنسى فى "مترو أنفاق لندن"، أدانت حقيقة أنه لا توجد كاميرات مراقبة داخل خط المترو حيث وقع الحادث.

 

وأوضح نشطاء أنه "أمر مقلق للغاية" ألا توجد كاميرات CCTV على الخط المركزى - الخط الموجود فى مترو لندن حيث يحدث أكبر عدد من الاعتداءات الجنسية - أو داخل خط بيكرلو.

 

وقالت امرأة تبلغ من العمر 23 عاما ، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنها تعرضت لاعتداء جنسى على الخط المركزى فى طريقها إلى العمل فى الساعة الثامنة صباحا من الأسبوع الماضى.

 

وأضافت "لقد كانت ساعة الذروة وكنت الثانية الأقرب من الباب ولكن رجلا كان ورائى"، معربة عن صدمتها الكبيرة بعد إدراكها أنه كان يتحرش جنسيا بها، حتى أنها لم تعرف كيف تتصرف.

 

وأوضحت الشابة، إنها توجهت مباشرة إلى شرطة النقل البريطانية للإبلاغ عن الحادث. إلا أن ضابط الشرطة قال لها: "أعلم أن هذا ليس أى عزاء لكن هذا أمر كثير الحدوث فى الخط المركزى. قال: "لا توجد قناة CCTV على الخط المركزى ويستغل الرجال ذلك". فردت عليه قائلة لكن هذا سخيف - ابحثوا عن حل.


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