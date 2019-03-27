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شكرى يؤكد لأعضاء الكونجرس الأمريكى: مصر مؤهلة للتحول إلى مركز تجارة إقليمى

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:13 م
شكرى يؤكد لأعضاء الكونجرس الأمريكى: مصر مؤهلة للتحول إلى مركز تجارة إقليمى شكرى وأحد أعضاء الكونجرس
كتب أحمد جمعة
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في مستهل اليوم الثاني لزيارته لواشنطن، وفي إطار التواصُل مع أعضاء الكونجرس للتأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الأمريكية وحرص مصر على دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن، التقى وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم الأربعاء مع السيناتور الديمقراطي "إيد ماركي" عضو لجنة العلاقات الخارجية والسيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام" رئيس اللجنة القضائية ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

كما التقى وزير الخارجية بالنائب الجمهوري "ماريو دياز بالارت" عضو لجنة الاعتمادات بمجلس النواب.

شكرى وأحد أعضاء الكونجرس (1)
شكرى وأحد أعضاء الكونجرس 

وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المناقشات تركزت حول الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها العلاقات بين البلديّن والتي تقتضي مواصلة الدعم الأمريكي لمصر لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للطرفيّن في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية أكد على أن مصر تشهد العديد من التطورات الإيجابية على كافة الأصعدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي منوهاً إلى ما يشهده قطاع الطاقة والذي يؤهِل مصر للتحوُّل إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط.

شكرى وأحد أعضاء الكونجرس (2)
شكرى وأحد أعضاء الكونجرس 

وكشف حافظ أن أعضاء الكونجرس استمعوا لشرح وزير الخارجية شكري حول طبيعة الأزمات المختلفة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والدور المحوري الهام الذي تقوم به مصر لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط والمساعدة في الحلول السياسية لأزمات المنطقة.

شكرى وأحد أعضاء الكونجرس (3)
شكرى وأحد أعضاء الكونجرس 

 


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