شرطة نيوزيلندا تنفذ مداهمة فيما يتعلق بهجوم المسجدين بـ"كرايستشيرش"

سيدنى (رويترز)

تحقق الشرطة النيوزيلندية، فيما إذا كان رجل لقى حتفه طعنا اليوم الأربعاء له صلة بالهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش يوم 15 مارس، والذى أسفر عن سقوط 50 قتيلا.

وقال مفوض الشرطة الوطنية مايك بوش، إن شرطة كرايستشيرش عثرت على عدة أسلحة نارية خلال مداهمة، مساء الثلاثاء. وحوالى الساعة 12.30 صباحا بالتوقيت المحلى اليوم الأربعاء، عثرت الشرطة على رجل يبلغ من العمر 54 عاما، كانت تبحث عنه لصلته بالأسلحة النارية، فى سيارة بعد إيقافها.

وتحدث مفاوضو الشرطة مع الرجل لساعات واقترب الضباط من السيارة حوالى الساعة 3.40 صباحا، وقال بوش إنه تم العثور على الرجل فى السيارة، وهو مصاب إصابة بالغة، بسبب طعنة على ما يبدو، وتم العثور على السكين فى السيارة، وأجريت للرجل الاسعافات الأولية ولكنه توفى فى المكان، ولم يتم العثور على أسلحة نارية داخل السيارة.

وقال بوش "بدأ تحقيق عاجل لمعرفة ما إذا كان القتيل كان يمثل تهديدا للمجتمع، وهذا سيشمل المزيد من البحث فى الممتلكات فى كرايستشيرش وإجراء مقابلات مع عائلات وأصدقاء".

ووجهت الشرطة تهمة القتل لرجل يؤمن بتميز العرق الأبيض، فى واقعة إطلاق النار على المسجدين فى كرايستشيرش وسيمثل أمام المحكمة فى الخامس من أبريل .