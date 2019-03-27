سقوط مهندس يتزعم عصابة لسرقة بطاريات شبكات المحمول بشبين القناطر

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد جندية مأمور مركز شبين القناطر بقيام" زكريا. ا .ع" 40 سنة، حاصل علي ليسانس آداب، و"كريم .ع. ك" 30 سنة، سائق، و"حسن. ى .ع " 25 سنة، سائق، و"اسلام. ا . س" 32 سنة، صاحب محل بطاريات، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص في الاستيلاء علي بطاريات تقوية شبكات المحمول من مخازن الشركة وبيعها للتجار.

عقب تقنين الإجراءات تمكن العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، من ضبط المتهمين من الأول حتي الثالث بأكمنة أعدت لذلك أثناء استقلالهم سيارتين محمل عليهما " 265 " بطارية تقوية شبكات المحمول، كما تم ضبط المتهم الرابع وبحوزته "مبلغ مالي 60 الف جنيه" وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بصحتها.

وأمام العميد يحي راضي مدير المباحث الجنائية، اعترف المتهم الأول عن سبب وجود تلك الكمية من البطاريات حوزته، قرر انه قام بإخراج البطاريات من مخازن احدي شركات المحمول بمحافظة الجيزة بدعوي تغيير بطاريات شبكات المحمول طبقاً لتقرير الشركة بضرورة عرضها علي المهندس مدير المشروعات بالشركة لتغييرها، إلا أنه يقوم بالاستيلاء عليها وتصريفها لدي عميلهم " المتهم الرابع "مقابل مبلغ 800 جنيه ثمن كل بطارية، وقيام المتهم الرابع ببيعها داخل المحل خاصته بمبلغ مالي 1500 جنيه، وقيامه بالاستعانة بالمتهمين الثاني والثالث لنقل البطاريات المستولي عليها بسيارتهما المضبوطة، جرى اخطار الشئون القانونية للشركة.