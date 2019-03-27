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سقوط عاطل بحوزته "فرد خرطوش" فى مدينة فايد بالإسماعيلية

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:00 ص
سقوط عاطل بحوزته "فرد خرطوش" فى مدينة فايد بالإسماعيلية خرطوش أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية،  بالاشتراك مع مباحث مركز فايد،  من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار بدائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

وكان  اللواء جمال غزالى نائب  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه  بالقبض على المتهم "محمد.م.أ" 21 عاما عاطل مقيم دائرة فنارة دائرة مركز فايد  بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش " وطلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

 


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