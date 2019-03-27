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سقوط طبيب مزيف حاصل على الثانوية العامة فى الغربية

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:20 ص
سقوط طبيب مزيف حاصل على الثانوية العامة فى الغربية المتهم
الغربية - مصطفى عادل
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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، برئاسة المقدم وليد فايد رئيس قسم مباحث الأموال العامة، من ضبط طبيب مزيف يدعى "مصطفى.ال.ت" 40 سنة حاصل على ثانوية عامة، لانتحاله وظيفة طبيب جراح ومدرس بكلية طب الزقازيق وقيامه بفتح 2 عيادة خاصة، وقيام الطبيب المزيف بإجراء عمليات جراحية بعدد من المستشفيات لعدد كبير من المرضى واتهامه بالنصب والاحتيال وتوظيف الأموال.

كانت بلاغات قد تعددت أمام رئيس قسم مباحث الأموال العامة، من عدد من الضحايا بقيام الطبيب المزيف بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم لتوظيفها فى شراء معدات طبية مقابل مبالغ مالية.

وانتحل المتهم صفة مدرس مساعد بكلية الطب جامعة الزقازيق، رغم حصوله على الثانوية العامة فقط، وإجراء العديد من العمليات الجراحية للمرضى داخل مستشفيات خاصة.

وبعرض المعلومات على اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قرر سرعة ضبط المتهم، وتم ضبط المتهم بعد إعداد كمين له، وعثر بحوزته على بعض المستندات منها تذاكر دخول مستشفيات وروشتات علاج وصور لعيادة باسمه.

وتوصلت التحريات لقيام المتهم بإجراء عمليات جراحية بعدد من المستشفيات لعدد كبير من المرضى واتهامه بالنصب والاحتيال وتوظيف الأموال، كما تبين أن المتهم سبق اتهامه فى 3 قضايا نصب ومطلوب ضبطه فى قضيتى توظيف أموال وانتحال صفة، وصادر ضده حكم بالحبس سنة فى قضية نصب، وبمواجهته بالتحريات اعترف تفصيليا بارتكابه للواقعة وحصوله على أموال من الضحايا، وقيامه بإجراء عمليات جراحية للمرضى رغم عدم حصوله على شهادة من كلية الطب.

وأفادت نقابة الأطباء أن المتهم غير مقيد بجداول النقابة وغير مصرح له بمزاولة المهنة، وتم إخطار إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.


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