سفير اليونان: الإصلاحات فى مصر جعلت بيئة الأعمال المحلية أكثر جاذبية للاستثمار

(أ ش أ)

أكد ميشيل خريستوس ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة أن الإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية أدت إلى جعل بيئة الأعمال المحلية أكثر جاذبية للاستثمار وشفافية وتنافسية، معربا عن أمله أن يجذب هذا المناخ المحسن استثمارات إضافية من المصادر المحلية والأجنبية من بينها اليونان..مؤكدا أن مصر يمكن أن تكون بوابة لدخول المنتجات والشركات اليونانية إلى الشرق الأوسط والعالم العربى وأفريقيا.

وقال سفير اليونان، فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن أهم مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين تتضمن التعاون فى مجالات الزراعة (الأبحاث الزراعية ) والطاقة (الطاقة الجديدة والمتجددة) والنقل واللوجستيات (الشحن والطرق والنقل الجوى والتعاون بين الموانىء المصرية واليونانية)، وكذلك البيئة (إدارة الموارد المائية) والاستثمار والخدمات (البنوك والسياحة والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) والصناعة والبناء والخدمات الفنية، فضلا عن التعاون فى مجالات الثقافة والتعليم والصحة .

وأكد على وجود إمكانيات هائلة لدعم الوجود اليونانى فى مصر مما يتطلب من كلا الجانبين استكشاف وتحديد مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك واستخدام المزايا النسبية التى تعود بالنفع على الطرفين وتشجعهما على وضع الخطط وطرح الأفكار، مشيرا إلى أهمية تطوير بعض الأدوات الرقمية المفيدة ونشر المعلومات الأساسية عن المشروعات والمناقصات وبعض القضايا التنظيمية.

وأفاد بأننا نوفر كل الدعم للشركات اليونانية والمستثمرين اليونانيين الذين لديهم اهتمام بالاستثمار فى مصر وكذلك نتابع عن كثب النشاط الفعلى لرجال الأعمال اليونانيين فى مصر ونقدم لهم المساعدة للتغلب على العقبات، مشيرا إلى أن المستثمرين اليونانيين يهتمون من حيث المبدأ بالمشروعات الكبرى التى تنفذ فى مصر وبعضهم يتابع عن كثب التطورات الأخيرة والتقدم الذى أحرز فى تنفيذ هذه المشروعات .

وأوضح أننا نولى اهتماما بتوجيه الشركات اليونانية نحو كيفية تطوير نشاطها بشكل صحيح وآمن فى مصر خاصة فى مجالات البناء ونقل المعرفة والخدمات الاستشارية الفنية والخدمات اللوجستية والصناعة، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات بشمال اليونان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرى نظم مطلع هذا الشهر، زيارة وفد من رجال الأعمال اليونانيين لهيئة قناة السويس حيث حضر عرضا رائعا عن الوضع الحالى وفرص الاستثمار المتاحة فى منطقة قناة السويس الاقتصادية، كما أن اليونان تقدم عرضا استثماريا فريدا لمجتمع الأعمال المصرى من مميزات تنافسية والاستقرار والإطار المؤسسى المناسب لاقتصاد متقدم وفرص نمو للاقتصاد الصاعد، فضلا عن رأس المال البشرى عالى المستوى بتكلفة تنافسية .

وأشار سفير اليونان إلى أن مصر تعد المقصد الأول للاستثمار اليوناني، باستثمارات تقدر بنحو 2ر1 مليار يورو، وفقا للإحصاءات الرسمية لوكالة المشروعات اليونانية لعام 2017 التى أفادت بأن الرأس المال اليونانى الحقيقى أعلى من هذا الرقم بقليل فى ضوء أن الاستثمارات اليونانية القادمة تأتى من دول أخرى، مضيفا أن أهم مجالات الاستثمار اليونانى فى مصر هى صناعة الأسمنت واستكشاف واستخراج النفط والغاز والبناء والصناعات الغذائية وتصنيع مواد البناء والدهانات والألومنيوم وأنظمة الرى والخدمات المصرفية والنقل البحرى والجوى وخدمات التدريب.

وعن التجارة الثنائية، أكد ديامسيس أن الاقتصاد والتجارة يعتبران أهم القطاعات ازدهارا وديناميكية فى العلاقات الثنائية مع وجود إمكانيات حقيقية لمزيد من التطوير، موضحا أن التجارة الثنائية زادت بشكل كبير فى 11 عاما الماضية بأكثر من 4 أضعاف خلال سنوات الأزمات من عام 2007 إلى عام 2018 .

وأضاف أن التبادل التجارى بين البلدين بلغ 1.8 مليار يورو عام 2018 بالمقارنة بـ 427 مليون يورو عام 2007، طبقا لأرقام هيئة الإحصاء اليونانية، من بينها 1.12 مليار يورو صادرات يونانية لمصر، بزيادة تقدر بنحو 53.7% بالمقارنة بعام 2017، بينما الصادرات المصرية لليونان بلغت 640 مليون يورو، بزيادة تقدر بنحو 15.3%.

وعن القمة الثلاثية، أكد ديامسيس على أهمية آلية التعاون الثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص التى تعد مثالا للتعاون الإقليمي، وكانت مصدر إلهام لإطلاق مبادرات مماثلة مع دول أخرى فى المنطقة، موضحا أن القمة الثلاثية السادسة التى عقدت فى جزيرة كريت فى أكتوبر الماضى أتاحت الفرصة لقادة الدول الثلاث لاستعراض التقدم المحرز فى المشروعات الجارية ومناقشة الأفكار المختلفة لتعزيز التعاون الثلاثى .

وأفاد بأن القضايا الإقليمية الحالية وقضية الطاقة كانت محور المحادثات، بينما وقعت الدول الثلاث على مذكرات تفاهم فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والاستثمار والتعليم والجمارك بالإضافة إلى اتفاق لإقامة الأمانة العامة فى قبرص لتنسيق جميع القضايا المتعلقة بالتعاون الثلاثى ..مشيرا إلى أن التعاون الثلاثى لا يقتصر على اجتماعات القمة وإنما هى عملية مستمرة باتصالات متواصلة على المستويات الوزارية والدبلوماسية والإدارية التى تغطى عددا من المجالات على أساس الأولويات المحددة خلال اجتماعات القمة .

وأعرب عن سعادته بالنشاط الجديد فى إطار المشروع الناجح (إحياء الجذور – العودة) الذى نظم أياما فى استراليا بمشاركة مجتمعات البلدان الثلاثة.

وردا على سؤال حول التحديات فى المنطقة، أكد أن السياسة الخارجية اليونانية ترتكز على قيم الحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولى باعتبارها أفضل طريقة للتعامل فى العلاقات الدولية وحل أية أزمات قد تنشأ بين الدول، مضيفا أن منطقة شرق المتوسط، بفضل موقعها كمفترق الطرق وكجسر يربط بين قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا ومواردها البشرية والثقافية والطبيعية الغنية، تتمتع بإمكانيات هائلة للتنمية السلمية لصالح دول وشعوب المنطقة .

واستطرد سفير اليونان قائلا "اليونان أطلقت على مدار السنوات الماضية مبادرات مثل مؤتمر ردوس للأمن والاستقرار ومؤتمر التعددية الدينية والثقافية والتعايش السلمى فى الشرق الأوسط، بهدف تعزيز الثقة فى قوة التعايش السلمى والتعاون فى الجوار مع الابتعاد عن المواجهة..مرحبا بمشاركة مصر الفعالة فى جميع هذه المبادرات المذكورة ومطالبا جميع دول المنطقة بالعمل بطريقة بناءة نحو مستقبل مشترك من أجل الاستقرار والازدهار .

وعن القمة العربية - الأوروبية، أكد ديامسيس أن قمة شرم الشيخ تعد خطوة هامة جدا فى تاريخ العلاقات بين أوروبا والعالم العربى وتحمل دلالات رمزية لكونها أول قمة تعقد على هذا المستوى بمشاركة عدد كبير من رؤساء حكومات ودول..مضيفا أن الحوار والتنسيق والتعاون شكلوا أهمية قصوى فى تحديد التحديات والقضايا مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ودعم التعاون الاقتصادي..منوها بأن المشاركين اتفقوا على عقد هذه القمم على أساس منتظم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى كل 3 سنوات .

وعن منتدى الغاز، رحب سفير اليونان بمبادرة مصر بإقامة منتدى الغاز لمنطقة شرق المتوسط بهدف إجراء حوار دائم بين الأطراف الفاعلة الرئيسية فى المنطقة المعنية بعمليات الغاز الطبيعي، فضلا عن كونه يخلق إطارا أوليا لتعزيز التعاون فى هذا المجال الهام، مشيرا إلى تصريحات وزير الطاقة اليونانى جورج ستاثاكيس الذى أكد أن هذا التعاون يتضمن وضع سياسات واستراتيجيات لتحقيق الاستفادة المثلى من الاحتياطات الإقليمية والتعاون فى مشروعات استثمارية كبيرة فى مجال البنية التحتية والتعاون لإقامة سوق إقليمية .