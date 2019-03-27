سامح شكرى لـ"بومبيو":الجولان أرض عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية

كتب أحمد جمعة

التقى سامح شكري وزير الخارجية مساء الثلاثاء "مايك بومبيو" وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم التأكيد على حرص الجانبين على دفع علاقات التعاون في مختلف المجالات بما يتناسب مع طبيعة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية ويسهم فى تعزيزها وتعميقها لتحقيق المصالح المشتركة للدولتين ومن أجل تضافر الجهود لمواجهة التهديدات الاقليمية والدولية، وبما يحقق الاستقرار في الشرق الأوسط.

أضاف المتحدث أن الوزيرين اتفقا على تكثيف التشاور السياسي وتبادل الزيارات الثنائية خلال الفترة القادمة، فضلاً عن الاتفاق المبدئى على عقد الدورة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في القاهرة.

وكشف حافظ عن أن القضايا الإقليمية نالت حيزاً كبيراً من المناقشات بين الوزيريّن، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية حيث أكد الوزير شكرى على ضرورة العمل على التصدى للمعاناة الإنسانية في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن التأكيد على ضرورة الدفع قدماً بعجلة التسوية العادلة بغية تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد الوزير شكرى على موقف مصر الثابت من الجولان السورى الذى يعد أرضاً عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية. وتطرقت المباحثات كذلك إلى القضايا الاقليمية وسبل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمات فى ليبيا وسوريا واليمن.