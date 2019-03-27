video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 04:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سامح شكرى لـ"بومبيو":الجولان أرض عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:44 ص
سامح شكرى لـ"بومبيو":الجولان أرض عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية شكرى وبومبيو
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

التقى سامح شكري وزير الخارجية مساء الثلاثاء "مايك بومبيو" وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

 

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم التأكيد على حرص الجانبين على دفع علاقات التعاون في مختلف المجالات بما يتناسب مع طبيعة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية ويسهم فى تعزيزها وتعميقها لتحقيق المصالح المشتركة للدولتين ومن أجل تضافر الجهود لمواجهة التهديدات الاقليمية والدولية، وبما يحقق الاستقرار في الشرق الأوسط.

 

أضاف المتحدث أن الوزيرين اتفقا على تكثيف التشاور السياسي وتبادل الزيارات الثنائية خلال الفترة القادمة، فضلاً عن الاتفاق المبدئى على عقد الدورة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في القاهرة.

 

وكشف حافظ عن أن القضايا الإقليمية نالت حيزاً كبيراً من المناقشات بين الوزيريّن، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية حيث أكد الوزير شكرى على ضرورة العمل على التصدى للمعاناة الإنسانية في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن التأكيد على ضرورة الدفع قدماً بعجلة التسوية العادلة بغية تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

كما أكد الوزير شكرى على موقف مصر الثابت من الجولان السورى الذى يعد أرضاً عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية. وتطرقت المباحثات كذلك إلى القضايا الاقليمية وسبل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمات فى ليبيا وسوريا واليمن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعلان "ترامب" باطل.. انتفاضة ضد اعتراف الرئيس الأمريكى بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.. "الوفد" يطالب باحترام مقررات الشرعية الدولية.. و"المصريين الأحرار": انتهاك للقانون الدولى

وائل الإبراشى:العالم العربى يعيش فى صدمة جراء قرار ترامب بشأن الجولان

بحضور باهت بسبب أزمة الجولان.. السفارة الأمريكية تحيى ذكرى كامب ديفيد

مفكر سورى: مصر أجرت تنمية بالتوازى مع القوة العسكرية.. واسترداد الجولان يأتى بالقوة

روسيا: قرار أمريكا الخاص بالجولان قد يكون بمثابة نذير بـ"صفقة القرن"

مصر

اخبار مصر

وزير الخارجية

سامح شكرى

اخبار سوريا




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

تعرف على موقف غير المسددين لمصاريف حج القرعة لهذا العام

تعرف على موقف غير المسددين لمصاريف حج القرعة لهذا العام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة