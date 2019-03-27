زوجة بدعوى طلاق: أصابنى بجلطة وأصبحت قعيدة بسبب رفضه إثبات تطليقى منذ 5 سنوات

كتبت أسماء شلبى

الزوجة "س.ك.ح" أسوء السيدات حظا، فلم يكتفى زوجها فقط بتعنيفها طوال سنوات زواجهم والتعدى عليها بالضرب المبرح والتسبب لطفلته بعاهة بعد أن أنهال عليها ضربا، لتؤكد الزوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: " للأسف زوجي وقع فى دوامة الإدمان ودمر حياتنا معه وعندما اعترضت وطلبت التدخل من أهله والتكفل بعلاجه عنفونى وقرروا أن ينتقموا مني ودفعى للجنون".

وتلعثمت الزوجة بسبب الجلطة التى إصابتها وهى تحكى عن العذاب الذى رأته مع زوجها :" قضيت فترة زواجى أتعرض للحرمان من الطعام والضرب والإهانة على يد حماتى المفترية بسبب كراهيتها لى ورغبتها فى دفع نجلها لتركى وإجبارى على العمل كخادمة فى المنازل".

وتكمل الزوجة: 5 سنوات معلقة وزوجى يرفض إثبات تطليقى، رغم إلقائه اليمين على للمرة الثالثة بشكل شفهى أمام أقاربه والجيران وطرده لى من مسكن الزوجية، لأصاب بسببه بجلطة بعد أن مكثت سنوات أحاول الحصول على وثيقة الطلاق".

وتتابع الزوجة: "تزوج وتركنى دون مصروفات بالشارع وبرفقة طفلين دون أن يمد لي شخص المساعدة حتى أهلى رفضوا مساعدتى وطالبوني بالبحث عن وظيفة لأنهم لن يتحملوا مصروفات الأطفال" .

وتابعت الزوجة : ما زلت أنتظر حتى الآن الحصول على الطلاق بعد سنوات من العنف والقهر منذ من أن ألقانى زوجى وهرب من مسئوليتنا وتركنى معلقة.