روسيا: قرار أمريكا الخاص بالجولان قد يكون بمثابة نذير بـ"صفقة القرن"

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رأت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية قد يكون نذيرا بما يسمى (صفقة القرن) فى الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) - "ما زلنا فى بداية تلقى استجابات الاتحاد الأوروبى المصدوم مما يفعله شركاؤهم فى حلف الناتو بالقانون الدولى وبشكل مباشر فى المنطقة".

وأضافت زاخاروفا: "نحن لم نبدأ بعد فى مناقشة المفاجأة الرئيسية، صفقة القرن، التى وعدت بها واشنطن، ربما يكون قرار الجولان نذيرا بالمفاجأة المحزنة لنا جميعا".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد وقع خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى البيت الأبيض، أمس الإثنين، على إعلان رسمى للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.