وأضاف جروشكو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأربعاء، أنه يجب إظهار التقدير لتطلعات أعضاء الناتو، مشيرًا إلى تصريحات ترامب التي اقترح فيها توسيع مجال مسؤولية الناتو إلى أمريكا الجنوبية مُقرًا بأن البرازيل، العضو في مجموعة "البريكس"، يمكن أن تنضم إلى الناتو.

وانتقد جروشكو تصريحات ترامب قائلًا "ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان (ترامب) اطلع على معاهدة واشنطن التي تحدد مَن يستطيع أن يصبح عضوًا في الحلف".

وقال ترامب الثلاثاء الماضي خلال استقباله نظيره البرازيلي جاير بولسونارو في البيت الأبيض، إنه يعتزم النظر بجدية في مسألة عضوية البرازيل في الناتو، وتأييده لانضمام البرازيل إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قدمت البرازيل طلب العضوية فيها في عام 2017.. وأعرب عن اعتزامه منح البرازيل صفة الحليف الأكبر من خارج الناتو أو ربما الحليف في الناتو.

يذكر أن دولة واحدة فقط من بين دول أمريكا الجنوبية، هي كولومبيا، تتمتع بصفة "الشريك العالمي" لحلف الناتو.