رئيس أركان الجيش الجزائرى: لم ولن نحيد عن مهامنا الدستورية فى البلاد

كتب : أحمد جمعة

قال نائب وزير الدفاع الوطنى رئيس الأركان الجيش الجزائرى، أحمد قايد صالح، أن الجيش لم ولن يحيد عن مهامه الدستورية فى الجزائر، حسب تلفزيون النهار.

كان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطنى الجزائرى قد طالب أمس بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور، وهو ما يعنى شغور منصب رئيس الجمهورية.

وتنص إحدى بنود المادة 102 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

ودعت شخصيات معارضة ونشطاء بارزون فى الجزائر إلى إعلان شغور منصب الرئيس، وتأجيل الانتخابات، بعد تقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بأوراق ترشحه رسميا لولاية خامسة، قبل أن يتراجع عنها تحت ضغط الشارع.

ومازالت المعارضة إلى الآن تطالب بتفعيل المادة 102 التي تنص على إعلان شغور منصب الرئاسة.