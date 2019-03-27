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الأربعاء، 27 مارس 2019 12:40 م
خالد صلاح
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رئيسة وزراء نيوزيلندا: سأحاول الاستفادة من الخبرات الأجنبية فى مواجهة الإرهاب

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:40 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا: سأحاول الاستفادة من الخبرات الأجنبية فى مواجهة الإرهاب رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن
ولنجتون (أ ش أ)
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قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم الأربعاء، إنها ستلجأ إلى تجارب دول أجنبية للتعامل مع الإرهاب فى بلادها.

وأشارت أرديرن - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) عقب لقائها ممثلى الجالية المسلمة فى مدينة دنيدن - إلى أن "الأشياء التى ستبحث عنها فى الخارج هو كيفية التعامل مع الإرهاب، خاصة فى أعقاب هذا النوع من الهجمات الإرهابية لمنع تكرارها مرة أخرى".

وأضافت "هذا الأمر يعنى أننا سنستفيد من تجارب وخبرة الذين تعرضوا لهذا النوع من العمليات التى لم تعرفه نيوزيلندا من قبل".

تأتى هذه التصريحات بعد أسبوعين من مقتل 50 شخصا فى هجوم إرهابى على مسجدين فى مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

 


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هجوم نيوزيلندا

رئيسه وزراء نيوزيلندا

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