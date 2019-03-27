دعوة لإضراب شامل بالأراضى الفلسطينية السبت المقبل تزامنا مع ذكرى يوم الأرض

كتب : أحمد جمعة

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار فى غزة، لإضراب شامل يوم السبت المقبل، وذلك بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض التى يحيها الشعب الفلسطينى كل عام.

وأهابت الهيئة فى بيان صحفى - حصلت اليوم السابع على نسخة منه - الأربعاء، بأبناء الشعب الفلسطينى للمشاركة فى الفعاليات السلمية لمليونية الأرض والعودة التى ستنطلق يوم السبت المقبل الساعة الواحدة ظهرا من كافة مناطق قطاع غزة المحاصر.

وأكدت الهيئة على أهمية مشاركة كل أبناء الشعب الفلسطينى فى الضفة والقدس والشتات والـ48 لإحياء يوم الأرض الخالد للتأكيد على ضرورة الحفاظ على الطابع الشعبى والسلمى لكافة الفعاليات والمسيرات، لقطع الطريق على مخططات العدو الذى يريد إراقة دماء المتظاهرين لإدخال هذا الدم الطاهر فى بازار انتخابات الكنيست المقبلة.

ودعت الهيئة للتركيز فى فعالياتهم وأنشطتهم على إحياء التراث الوطنى الفلسطينى والإبداعات المختلفة ليعلم العالم كله إصرار الشعب الفلسطينى على ممارسة حقه فى الحياة رغم الحصار والعدو، داعية الشعب الفلسطينى وخاصة الشباب لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من قناصة العدو المجرمين وعدم الابتعاد عن نقاط التجمع المخصصة والمحددة من قبل الهيئة ولجانها فى مخيمات العودة، والتعاون الكامل مع لجان النظام المنتشرة فى أرجاء المخيمات الخمسة.