حمدان بن راشد يسجل لحظات البرق والرعد فى سماء دبى

كتب هيثم سلامة

شهدت دولة الإمارات اليوم، سقوط أمطار رعدية فى مناطق متفرقة على انحاء البلاد، مصحوبة برياح مع انخفاض فى درجات الحرارة.

ونشر الشيخ حمدان بن راشد، ولى عهد دبى، ورئيس المجلس التنفيذى للإمارة، صورا وفيديو عن سقوط الأمطار ولحظات البرق والرعد.



سماء دبى

يذكر أن المركز الوطنى للأرصاد فى دولة الإمارات، توقع أن يشهد طقس الغد استمراراً لسقوط الأمطار الرعدية على مناطق متفرقة من الدولة، خصوصاً على المناطق الداخلية، كما سيظل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، ورطباً ليلاً، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.