حفيد مهاجرين يهود.. 10 معلومات عن قاهر "بريكست" تحت قبة البرلمان البريطانى

كتبت رباب فتحى

استطاع جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطانى أن يقلب موازين المشهد السياسى البريطانى بعد أن ألقى "قنبلته" عندما أبلغ نواب البرلمان أن رئيسة وزراء بريطانيا لا يمكنها عرض خطتها المتعلقة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبى على البرلمان مرة أخرى حتى يتم تغييرها جذريا"، وذلك بحسب سابقة تاريخية وقعت قبل 415 عاما، لينسف بذلك آمالها فى تمرير خطتها عبر "العموم" بعد فشلها مرتين قبل ذلك.

ورغم إحراجه لتيريزا ماى، رئيسة الوزراء، إلا أن صحيفة "التايمز" اعتبرت أنه وحد جانبى البرلمان للمرة الأولى منذ بدء عملية الخروج، فى الوقت الذى رحب فيه الأوروبيون بتدخله معربين عن إعجابهم بشخصه، ولكن من هو جون بيركو..

1- سياسى بريطانى عمره 56 عامًا وهو الرئيس رقم 157 لمجلس العموم البريطاني.

2- تم انتخابه في 22 يونيو 2009.



رئيس مجلس العموم فى احد الجلسات

3-كان ينتمى إلى حزب المحافظين لمدة 12 عاما، لكنه تخلى عن انتمائه السياسى بعد توليه منصب رئاسة المجلس.

4- كان عضو البرلمان البريطاني عن دائرة باكنجهام منذ 1997.

5- شغل سابقاً منصبي وزير ظل لشؤون العمل والمعاشات ووزير ظل للتنمية الدولية.



بيركو فى طريقه لحضور أحد الجلسات

6- أصبح بيركو، شخصية مثيرة للجدل لدوره في المفاوضات الجارية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

7- حفيد لمهاجرين يهود من رومانيا، وذهب إلى المدرسة في شمال لندن وكان يجب لعب التنس.

8- قال إنه صوت لصالح "البقاء" داخل التكتل الأوروبى فى استفتاء 2016 حول عضوية المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبى.



بعد بريكست زادت شعبية بيركو

9- اكتسب بيركو سمعة باعتباره إصلاحيا، حيث تخلى عن زى المتحدث التقليدى وأوقف تقليد ارتداء الباروكات لموظفى العموم.

10 – دور رئيس المجلس تنظيم الجلسات والحفاظ على النظام وتوجيه المشرعين لسحب تعليقاتهم وتعليق النواب غير الملتزمين.