video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حسن روحانى يتفقد الدمار الناجم عن الفيضانات شمال إيران

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:36 م
حسن روحانى يتفقد الدمار الناجم عن الفيضانات شمال إيران فيضانات إيران
لندن(رويترز)
إضافة تعليق

تفقد الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الأربعاء، الدمار الذى تسببت فيه الفيضانات فى شمال إيران وتعهد بتعويضات لكل المتضررين، بينما بلغ عدد قتلى ما وصفها بالكارثة الطبيعية "التى لم يسبق لها مثيل" 26 قتيلا.

واصطحب روحانى، الذى اتهمه منتقدون بإساءة التعامل مع الأزمة، عدة وزراء معه إلى إقليم جلستان، الذى أقيل حاكمه السبت، وسط غضب شعبى بسبب غيابه عن العمل، إذ كان فى الخارج وقت وقوع الكارثة.

وذكر مسؤولون اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 26 شخصا تأكد مقتلهم وأصيب المئات جراء الفيضانات.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن روحانى قوله لمجموعة صغيرة من القرويين "سنعاود بناء جلستان مثلما كان من قبل وسنقف بجانبكم".

وفى بلد معتاد أكثر على الجفاف، قال روحانى إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أثرت على 25 من 31 إقليما إيرانيا وإن نطاق الكارثة فاق قدرات أجهزة الطوارئ فى بعض المناطق.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن روحانى قوله "الحكومة ستستخدم كل الوسائل وستعوض جميع الذين تضررت منازلهم وشركاتهم ومزارعهم".

واتهم منافسو روحانى المحافظون الحكومة بعدم فعل شىء يذكر للتصدى للكارثة وإن ما قامت به كان متأخرا للغاية. وقال رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسى أمس الثلاثاء إن المسئولين الذين أساؤوا التعامل مع الكارثة وتسببوا فى وفاة مدنيين قد يخضعون للمحاكمة.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن عشرات الآلاف من الأشخاص نزحوا عن ديارهم جراء الفيضانات وأنه يجرى إيواء الآلاف فى أماكن مؤقتة وفرتها الحكومة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غضب الطبيعة.. مشاهد قوية لآثار فيضانات إيران المدمرة.. فيديو وصور

موقع: خطوط أنابيب النفط الإيرانية لم تضرر من الأمطار والفيضانات

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إيران إلى 46 قتيلا ومصابا

فيضانات

فيضانات ايران

الرئيس الايرانى

ايران




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة