حبس 5 عاطلين ضبطوا أثناء تنقيبهم عن الآثار فى المنوفية

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، من إلقاء القبض على 7عاطلين وذلك أثناء تنقيبهم على الآثار بإحدى القرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية وبحوزتهما أدوات الحفر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



