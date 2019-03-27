حبس 5 عاطلين ضبطوا أثناء تنقيبهم عن الآثار فى المنوفية

قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس 5 عاطلين وإخلاء سبيل 2 آخرين وذلك بسبب تنقيبهم عن الآثار بإحدى القرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، من إلقاء القبض على 7عاطلين وذلك أثناء تنقيبهم على الآثار بإحدى القرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية وبحوزتهما أدوات الحفر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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