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حبس عاطل 4 أيام لانتحاله صفة طبيب و4 أيام أخرى فى قضية نصب بالمحلة

الأربعاء، 27 مارس 2019 06:41 م
حبس عاطل 4 أيام لانتحاله صفة طبيب و4 أيام أخرى فى قضية نصب بالمحلة حبس -ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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قرر مصطفى مدحت وكيل نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، بإشراف خالد عابدين رئيس النيابة، حبس الطبيب المزيف "مصطفى.ال.ت" 40 سنة حاصل على ثانوية عامة، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية انتحاله وظيفة طبيب جراح ومدرس بكلية طب الزقازيق، وحبسه 4 أيام أخرى على ذمة قضية النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

كانت بلاغات قد تعددت أمام رئيس قسم مباحث الأموال العامة، من عدد من الضحايا بقيام الطبيب المزيف بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم لتوظيفها فى شراء معدات طبية مقابل مبالغ مالية.

وانتحل المتهم صفة مدرس مساعد بكلية الطب جامعة الزقازيق، رغم حصوله على الثانوية العامة فقط، وإجراء العديد من العمليات الجراحية للمرضى داخل مستشفيات خاصة.

وبعرض المعلومات على اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قرر سرعة ضبط المتهم، وتم ضبط المتهم بعد إعداد كمين له، وعثر بحوزته على بعض المستندات منها تذاكر دخول مستشفيات وروشتات علاج وصور لعيادة باسمه.

وتوصل التحريات لقيام المتهم بإجراء عمليات جراحية بعدد من المستشفيات لعدد كبير من المرضى واتهامه بالنصب والاحتيال وتوظيف الأموال، كما تبين أن المتهم سبق اتهامه فى 3 قضايا نصب ومطلوب ضبطه فى قضيتى توظيف أموال وانتحال صفة، وصادر ضده حكم بالحبس سنة فى قضية نصب، وبمواجهته بالتحريات اعترف تفصيليا بارتكابه للواقعة وحصوله على أموال من الضحايا، وقيامه بإجراء عمليات جراحية للمرضى رغم عدم حصوله على شهادة من كلية الطب.

وأفادت نقابة الأطباء أن المتهم غير مقيد بجداول النقابة وغير مصرح له بمزاولة المهنة، وتم إخطار إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وبعرضه على نيابة مركز المحلة، أصدرت قرارها المتقدم.

 


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