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حبس عاطل قتل صاحب كشك بسبب الخلاف على قيمة السجائر ببولاق

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:56 م
حبس عاطل قتل صاحب كشك بسبب الخلاف على قيمة السجائر ببولاق كشك-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل لاتهامه بقتل صاحب كشك بسبب الخلاف على قيمة علبة سجائر ببولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة. 
 
وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل صاحب كشك نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. 
 
وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونه النقيب كريم عبد الرازق أن عاطلا نشبت بينه مشادة كلامية وبين صاحب كشك بسبب الخلاف على علبة سجائر، مما دفع العاطل للاعتداء عليه بمطواة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

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