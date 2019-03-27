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الأربعاء، 27 مارس 2019 02:18 م
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حبس أستاذ جامعى وفتاه لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة حول إختطاف طالبة الأزهر

الأربعاء، 27 مارس 2019 01:18 م
حبس أستاذ جامعى وفتاه لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة حول إختطاف طالبة الأزهر محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، حبس أستاذ جامعي وفتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بالترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.
 
 
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فى واقعة نشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها إثارة البلبة وزعم اختطاف طالبة من المدينة الجامعية للأزهر بفرع أسيوط، ووجهت النيابة إلى المتهمين آية حامد طالبة، والسيد حسن أستاذ جامعى، اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.

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