حالة الطقس اليوم الأربعاء 27/3/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة دون معدلاتها العامة بشكل ملموس، وتتكاثر تدريجياً السُحب على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر، تكون رعدية أحياناً، وذلك في أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، قد تطال مرتفعات الكرك، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر.

وفي خليج العقبة، الرياح : شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في مختلف المناطق، وتنتهي الفعالية الجوية مع مرور ساعات الليل، وتكون الرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتدريحياً تتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار التي قد تصحب بالرعد فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.