جنتس يواصل تفوقه على نتنياهو فى استطلاعات الرأى بحصوله على 30 مقعدا

كتب- هاشم الفخرانى

يواصل حزب "الأزرق-الأبيض" بزعامة رئيس الأركان الأسبق بانى جنتس تصدر استطلاعات الرأى فى فوزه بالانتخابات البرلمانية التى ستجرى فى التاسع من أبريل المقبل، ليكون "جنتس" الأوفر حظا فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وكشفت نتائج الاستطلاع التى أجراها التلفزيون الإسرائيلى اليوم الأربعاء، عن حصول "جنتس" على 30 مقعدا مقابل 28 مقعدا لصالح حزب الليكود الذى يتزعمه بنيامين نتنياهو، فيما جاء حزب العمل فى المركز الثالث بحصوله على 8 مقاعد.



استطلاع الرأى

ويواجه "نتنياهو" انخفاضا ملحوظا فى شعبيته بين الإسرائيليين بسبب تهم الفساد التى تلاحقه، حيث اتهم فى 4 قضايا فساد، كفيل اتهامه بإحداها أن يكون مصيره السجن .

تجدرة الإشارة إلى أنه سيشهد اليوم بداية اقتراع الإسرائيليين بالخارج فى انتخابات الكنيست، حيث سيتوجه الناخبين فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت تل أبيب لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وستكون سفارة إسرائيل بدولة نيوزيلندا أول من تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين ثم دولة استراليا.