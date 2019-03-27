جنايات المنيا تقبل رد هيئة المحكمة فى قضية محامى مغاغة

وقال محمد الكسار وعز راشد عضوا هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين، أن المحكمة نظرت طلب رد هيئة المحكمة اليوم، وقررت التنحى عن نظر القضية وقبول طلب رد هيئة المحكمة، وإحالة اوراق لقضية مرة أخرى إلى مأمورية استئناف بنى سويف، لتحديد دائرة جنائية جديدة لنظر القضية التى يحاكم فيها 20 محاميا بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، بتهمة التعدى على عضو قضائى عام 2013 داخل محكمة مغاغة واهانة السلطة القضائية وكانت محكمة جنايات المنيا قد رفضت الاستجابة لعدد من مطالب هيئة الدفاع عن المحمين المتهمين من بينها عدم سماع اقوال بعض الشهود التى طلبها الدفاع بالاسم من موظفى محكمة مغاغة، بالإضافة إلى رفض المحكمة بإحالة تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون إلى لجنة خبراء استماع مرة أخرى الأمر الذى دفع إلى رد هيئة المحكمة، والذى قوبل بالرد اليوم فى غياب المحامين المتهمين.

وتعد الإحالة اليوم هى الثالثة والأخيرة فى تلك القضية بعد تنحى دائرة جنائية واستشعرت الحرج فى تحديد دائرة جنائية جديدة لنظر محاكمة 20 محاميا من محافظة المنيا بتهمة إهانة القضاء وتعطيل العمل داخل مؤسسة حكومية عام 2013.